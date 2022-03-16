Manisa FK’da gözler liderde

SPOR Toto 1. Lig'deki ilk sezonunda istikrarsız sonuçlarla orta sıralarda kalan Manisa Futbol Kulübü, lider Ankaragücü'nü gözüne kestirdi. Rakibiyle geçen pazar günü oynaması gereken maç olumsuz hava koşulları nedeniyle bu hafta 20 Mart Pazar gününe kaydırılan siyah-beyazlı ekip, kazanıp tekrar çıkışa geçmek istiyor. Ligde 26 puanla dokuzuncu sırada bulunan Manisa ekibi, iç sahada son 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik almıştı. Manisa FK, son olarak Adanaspor deplasmanından 2-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Ankaragücü ise son 3 maçtır rakiplerine hiç puan vermedi. Teknik direktör Turgay Altay, "Ümraniye ve Eyüp'ü yendik. Ankaragücü'nü de puansız yollayacağız" dedi.

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