KAF-KAF yine kayıp

ING Basketbol Süper Ligi 23. hafta erteleme maçında Pınar Karşıyaka, Beşiktaş Icrypex'e deplasmanda 77-71 yenildi, üst üste 2. yenilgisini aldı. İlk periyoda tutuk başlayan Pınar Karşıyaka, bu bölümü 22-16 geride geçti. İkinci periyoda İzmir ekibi ağırlığını koydu. Mücadelenin ilk yarısı 31-34 Pınar Karşıyaka üstünlüğü ile geçilirken; son çeyreğe de İzmir ekibi 48- 49 önde girdi. Son periyotta hücumda tempoyu yükselten ve maçın kontrolünü ele alan Beşiktaş Icrypex maçın son 1 dakikasına 72-64 önde girdi.

ÇABALAR SONUÇ VERMEDİ

Bitime 46 saniye kala yaptığı tam saha baskı ile Pınar Karşıyaka skoru 72-69'a getirdi. Maçın sonuna 22 saniye kala Kenan Sipahi'nin turnikesi ile skor 74-69'a geldi. Kalan sürede rakibinin geri dönmesine izin vermeyen Beşiktaş Icrypex maçı 77-71 kazandı. Bu sonuçla Beşiktaş Icrypex 23. maçında 13. galibiyetini alırken; Pınar Karşıyaka 22. maçında 8. kez kaybetti.

'GÜVEN KAYBI İLE OYNUYORUZ'

Pınar kArşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, kötü bir basketbol oynadıklarını söyledi. Sarıca, "Mental olarak kırılganlıklar yaşadığımız ve güven kaybı ile oynadığımız bir gerçek. Arzu ettiğimiz basketbolu oynamadığımızı biliyoruz ve en kısa zamanda yanlışlarımızı düzeltip en iyi duruma geleceğiz" dedi.