Manisa FK’dan galibiyet yemini

SPOR Toto 1. Lig'deki ilk sezonunda istikrarsız sonuçlarla orta sıralarda kalan Manisa Futbol Kulübü, lider Ankaragücü'nü gözüne kestirdi. Rakibiyle geçen pazar günü oynaması gereken maç olumsuz hava koşulları nedeniyle bu hafta 20 Mart Pazar gününe kaydırılan siyah-beyazlı ekip, kazanıp tekrar çıkışa geçmek istiyor. Ligde 26 puanla 9. sırada bulunan siyah-beyazlılar, iç sahada son 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik almıştı. Son maçında Adanaspor'a yenilip şaşırtan Manisa FK, Play-Off yolunda son kozunu oynayacak. Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirten teknik direktör Turgay Altay, "İyi futbol ve 3 puanla yarışa ortak olacağız" dedi

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