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Haberler Spor Turgutlu’ya Akın’dan bilet desteği geldi

Turgutlu’ya Akın’dan bilet desteği geldi

17.3.2022

Turgutlu’ya Akın’dan bilet desteği geldi
TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Turgutluspor'un 20 Mart Pazar günü kendi evinde oynayacağı Niğde Anadolu FK maçının bütün biletleri Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın tarafından satın alındı. Karşılaşmanın biletleri maç günü kırmızı- siyahlı taraftarlara ücretsiz olarak dağıtılacak. Kasaba için 30. haftada evinde konuk edeceği ve büyük önem taşıyan Niğde Anadolu FK maçında tribün desteği için büyük destek geldi. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın tarafından alınan biletlerin, 7 Eylül Stadı'nda bulunan gişelerden taraftarlara ücretsiz olarak dağıtılacağı öğrenildi
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