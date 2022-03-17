Uşakspor’da Ümit Karan çok umutlu

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Uşakspor'da dümene geçen teknik direktör Ümit Karan, ayağının tozu ile takımın başında ilk antrenmanına çıktı, önemli açıklamalar yaptı. Kırmızı-siyahlı kulüple 1.5 yıllık sözleşme imzaladıktan sonra sahaya inen Karan, hedefi olan takımda görev almayı istediğini ve bu nedenle Uşakspor'u tercih ettiğini söyledi.

Çok heyecanlı olduğunu dile getiren Karan, "İyi motive olmuş bir takım var. Hak ettiği yerde değil. Bu takımı yukarılara taşıyabileceğimizi düşünüyorum ama bunu yaparken de çok destek gerekiyor. Uşak halkının bize destek vermesi gerekiyor. Ben bu takıma inanıyorum, güzel şeyler yapacağımızı düşünüyorum. Hedef olmasaydı zaten ben burayı tercih etmezdim. Play-Off'u zorlayacağız" diye konuştu.