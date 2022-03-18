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Haberler Spor KSK riske attı

KSK riske attı

Üst üste 2 yenilgi alan Pınar Karşıyaka ilk dörtteki yerini tehlikeye attı. Avrupa'dan erken elendikten sonra elinde sadece ligde Play-Off hedefi kalan İzmir ekibi, Merkezefendi Belediyesi ve Beşiktaş yenilgileriyle sarsıldı

18.3.2022

ING Basketbol Süper Ligi'nde evindeki Yukatel Merkezefendi Belediyesi mağlubiyetinin ardından önceki gün de deplasmanda Beşiktaş Icrypex'e yenilen Pınar Karşıyaka, ilk 4 sıra içindeki yerini riske soktu. Bu sezon en büyük hedefi olarak belirlediği Avrupa'dan erken elendikten sonra lig maratonunu ilk 4 sıra içinde tamamlayıp Play-Off'ta avantaj elde etmeye çalışan Kaf-Kaf, üst üste 2 kritik mağlubiyetle sarsıldı. Alt sıralarındaki iki rakibine art arda yenilen Karşıyaka, normal sezonun son 8 maçına 14 galibiyet, 8 mağlubiyetle girdi. Yeşil-kırmızılı ekip, Pazar günü düşme hattındaki HDI Sigorta Afyon Belediyespor'a konuk olacak.

UFUK SARICA DERT YANDI
Beşiktaş randevusunun ardından takımı adına özeleştiri yapan Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, "Sahadaki oyun kaliteli değildi ama çekişmeliydi. Özellikle ana oyuncularımızın kritik yerlerdeki yanlış seçimleri ve top kayıpları maça ortak olduğumuz anlarda geriye düşmemize sebep oldu. Bu mental kırgınlıkla oyunun içinde oyun planımızdan vazgeçip hatalar yaptığımız oluyor. En kısa sürede en iyi duruma gelmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

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