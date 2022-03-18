Turgutluspor mahkemelik

2. Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalmaya çalışan Turgutluspor'da, 1 Aralık'taki olağanüstü kongrede göreve gelen başkan Ahmet Daşkan ve yönetimi, eski Başkan Taner Kestaneci dönemini yargıya taşıdı. Kırmızı-siyahlılar, son kongrede üyeler tarafından ibra edilmeyen Kestaneci dönemiyle ilgili Turgutlu Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

ESKİ YÖNETİM HAKKINDA ŞOK İDDİALAR

Kulübün Kestaneci döneminde usulsüz olarak borçlandırıldığını, bankalardan toplu paralar çekildiğini, kulüple alakası olmayan faturaların hesaplara işlendiğini savunan yönetim, şok iddialarla ilgili açıklama yaptı. Turgutluspor yönetiminin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Geçmiş dönemki kulüp başkanı Taner Kestaneci ile diğer yönetim kurulu üyeleri son genel kurul toplantısında ibra edilmemiş ve faaliyetleri onanmamıştır. Görevimize başladığımız ilk günden itibaren önceki başkan zorluk çıkarmış, dernek defterlerini, bilumum kıymetli evrakı tarafımıza teslim etmemiştir. Bunun yanı sıra kulübün kamera cihazlarının söküldüğü, faturaları kulübümüze kesilen eşyaların bulunmadığı tespit edilmiştir. Tüm bunlarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kulüp mali ve idari yönden incelemeye alınmıştır. İlk etapta yapılan incelemelerde genel kuruldaki mali hesap tablosunda uygunsuzluklar tespit edilmiştir. Akabinde kasada olması gereken miktarın olmadığı, daha da kötüsü görev süresi sona ermesine rağmen yeni yönetimin bilgisi dışında kulüp hesabına ait internet bankacılığından ödeme yapıldığı ve kulüp banka kartından ATM'den para çekildiği tespit edilmiştir. Bununla ilgili olarak da ayrıca Csuç duyurusunda bulunulmuştur"

KASABA TETİKTE

Turgutluspor, 20 Mart Pazar günü evinde konuk edeceği Niğde Anadolu FK karşılaşmasının hazırlıklarını teknik direktör Nadir Arıkan gözetiminde sürdürüyor. Yapılan taktik çalışmalarda Arıkan'ın oyuncularına sık sık ikazlarda bulunduğu gözlerden kaçmadı. Sakatlık sürecini atlatan Numan Bostan takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde çalışıyor.