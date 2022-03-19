Arkas yine kayıp

AXA Sigorta Efeler Ligi 24. hafta karşılaşmasında Arkas Spor, İstanbul'da konuk olduğu Fenerbahçe HDI Sigorta'ya 3-0 mağlup oldu. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki mücadelenin setleri 25-21, 25-20 ve 25-21 sonuçlandı. İzmir temsilcisi, Spor Toto'nun ardından güçlü rakibine de yenilerek üst üste 2. mağlubiyetini aldı ve ilk dört yolunda yara aldı. Mücadeleye ev sahibi ekip iyi başladı ve ilk seti 25-21 alarak 1-0 öne geçti. İkinci sette üstünlüğünü koruyan F.Bahçe, seti 25-20 kazanarak durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü sette son anlarda üst üste hata yapan Arkas, karşısında fırsatı değerlendiren Fenerbahçe seti 25-21 maçı da 3-0 kazandı. Arkas, 25. haftada 28 Mart Pazartesi günü lider Halkbank'ı sahasında ağırlayacak.

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