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Haberler Spor Arkas yine kayıp

Arkas yine kayıp

İzmir temsilcisi, deplasmanda zirve takipçisi Fenerbahçe HDI Sigorta’dan set alamadı. Arkas, üst üste 2. yenilgisini alırken, ilk dört yolunda yara aldı

19.3.2022

Arkas yine kayıp
AXA Sigorta Efeler Ligi 24. hafta karşılaşmasında Arkas Spor, İstanbul'da konuk olduğu Fenerbahçe HDI Sigorta'ya 3-0 mağlup oldu. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki mücadelenin setleri 25-21, 25-20 ve 25-21 sonuçlandı. İzmir temsilcisi, Spor Toto'nun ardından güçlü rakibine de yenilerek üst üste 2. mağlubiyetini aldı ve ilk dört yolunda yara aldı. Mücadeleye ev sahibi ekip iyi başladı ve ilk seti 25-21 alarak 1-0 öne geçti. İkinci sette üstünlüğünü koruyan F.Bahçe, seti 25-20 kazanarak durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü sette son anlarda üst üste hata yapan Arkas, karşısında fırsatı değerlendiren Fenerbahçe seti 25-21 maçı da 3-0 kazandı. Arkas, 25. haftada 28 Mart Pazartesi günü lider Halkbank'ı sahasında ağırlayacak.
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