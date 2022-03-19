Atletizmde müthiş yarış

MANİSA Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 2021-2022 Okul Sporları Gençler Kız ve Erkek Atletizm İl Birinciliği yarışmaları sona erdi. Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Atletizm Sahası'nda yapılan yarışmalarda 16 kategoride 120 sporcu birincilik için kıyasıya yarıştı.

Nefes kesen yarışlar sonunda Genç kızlar (A) grubu takım kategorisinde Manisa Lisesi 530 puanla birinci, Akhisar Şeyh İsa Anadolu Lisesi 264 puanla ikinci oldu. Genç erkekler (A) grubu takım kategorisinde ise Manisa Spor Lisesi 834 puanla birinci, Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 716 puanla ikinciliği paylaştı. İlk 4'e giren takımlar, Manisa'yı grup müsabakalarında temsil edecek.