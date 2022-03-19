Karagümrük çok rahat

SÜPER Lig'de Karagümrük sahasında Kayserispor'u mağlup etti: 3-0. 11. dakikada Biglia'nın ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Emre Mor'un plase şutunda meşin yuvarlak Hosseini'ye ve ardından direğe çarparak filelere gitti: 1-0. 36'da Emre Mor rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına sağ çaprazdan girdi. Emre Mor'un sağ çaprazdan plase aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0. 75'te Emre Mor, çalımlarla rakiplerini geçerek ceza sahasında kaleci ile karşıya kaldı. Emre Mor, yaptığı vuruşla skoru belirledi: 3-0.

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