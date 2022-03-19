UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz G.Saray'ın başa başa mücadeleye karşın Barcelona'ya elenmesinin ardından, UEFA ülke sıralamasında korkulan oldu. Türkiye'nin sezonu ilk 18'in dışında tamamlaması kesinleşirken bu sonuçla 31 yıl aradan sonra ilk kez ilk 18'in dışında kaldı. Bu durumda 2023/24 sezonunda Avrupa'ya 5 yerine 4 takım göndereceğiz. 2022/23 sezonunda Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan takımımız Şampiyonlar Ligi ön elemelerine katılacak. Süper Lig'i ikinci ve üçüncü bitiren takımlarla, Türkiye Kupası'nı kazanan takım ise UEFA Konferans Ligi elemelerine katılabilecek. Sarı-kırmızılı temsilcimiz, eğer önceki gün İspanyol devi Barcelona karşısında kazansaydı ve çeyrek finale yükselseydi Türkiye 600 puan daha kazanacaktı.

ÖN ELEME OYNAYACAĞIZ

Avrupa'da son dönemde yaşadığımız düşüş nedeniyle önümüzdeki sezon da şampiyonumuz gruplara kalamayacak, 3. ön elemeden katılacak. 2022-23'te lig ikincisi Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu, Türkiye Kupası şampiyonu Avrupa Ligi 3. ön eleme turu, lig üçüncümüz Konferans Ligi 2. ön eleme turu, lig dördüncümüz Konferans Ligi 2. ön eleme turu oynayacak.

G.SARAY'A ÖVGÜ, BARÇA'YA ELEŞTİRİ

G.SARAY, Avrupa'dan elenmesine rağmen Barcelona karşısındaki futbolu büyük övgü aldı. Sarı-kırmızılı ekipte görev alan isimlerden özellikle kaleci Pena ve Kerem'e dikkat çekildi. Marca, "Barcelona acı çekerek turladı" derken ESPN "Barcelona 6 dakikalık uzatmada maçın bitişini korku içinde bekledi" yorumunu yaptı. La Vanguardia "Barça İstanbul'daki göz korkutan atmosferden galip da Vanguçıktı" ifadelerini kullanırken Fcbarcelonanoticias isimli internet sitesi, 'Pena, yine iyi performansla Barça'ya dönüşü bir kez daha hak etti' dedi. Bu arada sarı-kırmızılılar Avrupa yolculuğunda toplamda 16.9 milyon Euro (276 milyon TL) gelir elde etti.

KEREM'DEN YARIM DALYA

Kerem Aktürkoğlu 2021-22 sezonunda

50 maç sayısına ulaştı. 43 kez sarı-kırmızılı formayı giyen Kerem, A Milli Takım'la da 7 maça çıktı. 23 yaşındaki yıldız toplam 14 gol atıp 7 asist yaptı

CHELSEA'NİN RAKİBİ REAL

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonrası oluşan eşleşmeler şöyle: Chelsea (İngiltere) - Real Madrid (İspanya), Manchester City (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya), Villarreal (İspanya) - Bayern Münih (Almanya), Benfica (Portekiz) - Liverpool (İngiltere).

BARCELONA İLE FRANKFURT İLE ESLESTİ

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ı eleyen Barcelona çeyrek finalde E.Frankfurt ile eşleşti. Diğer eşleşmeler şöyle: Leipzig (Almanya)-Atalanta (İtalya), West Ham (İngiltere)-Olympic Lyon (Fransa), Braga (Portekiz)-Rangers (İskoçya).