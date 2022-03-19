Potada zor viraj

Türkiye Basketbol Erkekler 1. Ligi'nde mücadele eden Egeliler, bugün birbirinden zorlu maçlara çıkacak. Ligde 40 puanla zirvede yer alan Manisa Büyükşehir Belediyespor sahasında ligde düşme potasında yer alan Mersin BŞB ile karşılaşacak. Tarık Almış Spor Salonu'nda oynanacak olan mücadele saat 14.00'te başlayacak. Ligde 40 puanla liderliğini sürdüren Manisa ekibi, ateş hattından kurtulmak isteyen rakibini yenerek 4 maçlık galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

AKİGO SÜRPRİZ PEŞİNDE

Ligde son sıraya demir atan Akhisar Belediyespor ise zorlu deplasmanda lig ikincisi Sigortam.net'e konuk olacak. İstanbul Cebeci İBB Spor Salonu'nda oynanacak olan kritik karşılaşma saat 15.45'te başlayacak. Akhisar ekibinin ligde kalması mucizelere bağlı. Akigo'nun kurtuluşu için tüm maçlarını kazanıp, rakiplerinin kaybetmesi gerekiyor. Ligde bu sezon tek galibiyet alabilen Akigo'nun bugünkü maça gençlerle çıkacağı öğrenildi.

BALIKESİR BŞB'NİN GÖZÜ PLAY-OFF'TA

TÜRKİYE Basketbol Erkekler 1. Lig'de mücadele eden Balıkesirspor BŞB gözünü Play-Off'a dikti. Ligde yeni Antrenörü Ozan Bulkas ile 5 maçtan 3 galibiyet alarak 32 puanla 9. sıraya yerleşen Balıkesir ekibi, son iki maçını da kazanıp Play-Off'a kalmayı hedefliyor. Balıkesir BŞB Sportif Direktörü Cengiz Türkmen, hedeflerinin önce Play-Off, daha sonra bir üst lige yükselmek olduğunu söyledi.