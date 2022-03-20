3. Lig’de iki ekip üç puan arayacak

TFF 3. Lig'de Ege ekipleri bugün kritik maçlara çıkacaklar. 2. Grup'ta 20 yöneticisinin istifa etmesiyle sarsılan Kuşadasıspor, ilk 5 yarışında 1 basamak üstünde yer alan 68 Aksaray Belediyespor'u 3'te 3 yapma hedefiyle konuk edecek. Averajla düşme hattının üstünde yer alan 27 puanlı Kızılcabölükspor, deplasmanda 28 puanlı Darıca Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak. Maçlar saat 14.00'te başlayacak. 3. Grup'ta ise Büyükçekmece Tepecikspor ile Fethiyespor arasında oynanması gereken karşılaşma İstanbul'daki olumsuz hava koşulları yüzünden ertelendi. Fethiye, İstanbul deplasmanı için sabah yola çıktı, ancak kafile Dalaman Hava Limanı'ndan geri döndü.