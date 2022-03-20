Bergama Belediye Artvin Hopa önünde

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Erbaaspor ve Başkent Gözgözler Akademi deplasmanlarından galibiyetle dönüp kurtuluş ışığını yakan Soner Keleş yönetimindeki Bergama Belediyespor, pazar mesaisinde Play- Off hedefindeki Artvin Hopaspor'u konuk ediyor. İzmir Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçın hakemi Gökhan Alkayalar. Kırmızı-lacivertli takımda, cezalı Polat Güren kadroda yer almayacak, cezası biten Murat Karadeniz takıma dönüyor. Karşılaşmayı kazanacaklarını belirten teknik direktör Soner Keleş, "Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Bunu da başaracak gücümüz var" diye konuştu.

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