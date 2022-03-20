Bölgesel Amatör’de nefesler tutuldu

BÖLGESEL Amatör Lig'de bugün zirveyi ilgilendiren maçlar oynanacak. 1. Grup'ta Torosgücü evinde Kınık Bld ile mücadele edecek. Bornova FK ise Tire 2021'e konuk olacak. 2. Grup'ta ise nefesler tutuldu. Lider Çiğli Belediyespor ile 3. sıradaki İzmirspor kozlarını Yeşilyurt Sahası'nda paylaşacak. İkinci sıradaki Aliağa FK da sahasında Salihli Belediyespor'u ağırlayacak. 3. Grup'ta Bornova Yeşilova evinde lider Efeler 09 ile kapışacak. Alaçatıspor da Kemalpaşaspor deplasmanında terleyecek. Tüm maçlar saat 14.00'te başlayacak.

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