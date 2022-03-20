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İbrahim’den gümüş

Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası’nda milli sporcu halka aletinde 14.700 puanla 2. oldu

20.3.2022

İbrahim’den gümüş
MISIR'IN başkenti Kahire'de düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda milli sporcu İbrahim Çolak, halka aletinde gümüş madalya kazandı. Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcu İbrahim Çolak, halka aletinde 14.700 puan alarak yarışları 2. sırada bitirmeyi başardı. 14.800 puan alan Ermeni sporcu Vahagn Davtyan birinci olarak altın madalya kazanırken, İtalyan Salvatore Maresca 14.633 puanla organizasyonu bronz madalya alarak tamamladı. Bu arada bir diğer İzmirli milli sporcumuz Ferhat Arıcan ise bugün paralel alet finaline çıkacak.
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