İkinci Lig’de müthiş derbi var

TFF 2. Lig'de bugün kritik maçlar oynanacak. Beyaz Grup'ta çıkışa geçmeye çalışan Nazilli Belediyespor ile kümede kalmak isteyen Akhisarspor, Ege derbisinde rakip olacak. Maç Nazilli İlçe Stadı'nda oynanacak. Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Ergene Velimeşespor'a 2-0 kaybedip şampiyonluk yolunda geride kalan Bodrumspor, Play-Off hedefindeki Çorum FK'ya konuk olacak. Önceki hafta evinde Sarıyer'e 2-0 yenilerek düşme potasından kurtulamayan Turgutluspor, Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda Niğde Anadolu FK ile kozlarını paylaşacak. Kasaba'da yeni teknik direktör Nadir Arıkan ilk kez takımının başında sahaya çıkacak. Somaspor'un deplasmanda Bayburt İl Özel İdare Spor ile oynayacağı maç ikinci kez kar nedeniyle iptal edildi.

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