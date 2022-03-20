ING Basketbol Süper Ligi’nde Ege ekipleri zorlu virajda

ING Basketbol Süper Ligi'nde bugün Ege ekipleri birbirinden kritik maçlara çıkacak. Son 2 maçını kaybederek ilk 4 yarışında yara alan Pınar Karşıyaka, bugün düşme hattındaki HDI Sigorta Afyon Belediyespor önünde telafi arayacak. Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'ndaki maç saat 18.00'de başlayacak. Ligde Karşıyaka, normal sezonun bitimine 8 maç kala 22 maçta 14 galibiyetle ilk 4 mücadelesi veriyor. Afyon ekibi ise 4 galibiyetle sondan ikinci sırada yer alıyor.

PETKİM ÇIKIŞ ARIYOR

Sezon başından beri son sıradan kurtulamayıp her geçen hafta küme düşmeye bir adım daha yaklaşan Aliağa Petkimspor ise Bahçeşehir Koleji'ni kritik sınavda konuk edecek. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Geçen hafta düşme hattındaki en yakın rakibi HDI Sigorta Afyon Belediyespor'la oynaması gereken karşılaşma yurt genelindeki olumsuz hava şartları nedeniyle 24 Mart'a ertelenen Petkimspor, ligde 22 maçta 3 galibiyet alabildi. Bahçeşehir Koleji 13 galibiyetle ilk 4 yarışı veriyor.

MERKEZEFENDİ ASLAN'A KONUK

ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste aldığı iki önemli galibiyetin ardından geçen hafta evinde Fenerbahçe Beko'ya yenilmekten kurtulamayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket de bugün Galatasaray NEF deplasmanına çıkacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.30'da start alacak. Ligde Denizli temsilcisinin 22 haftada 7 galibiyeti, Galatasaray'ın ise 13 galibiyeti bulunuyor.