Alkışlar Arıcan’a

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel barda gümüş madalya aldı. Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Ferhat Arıcan, paralel barda 14.800 puanla gümüş madalya kazandı. Madalya almaktan büyük gurur duyduğunu belirten Ferhat Arıcan, "Olimpiyat oyunları sonrası Mısır'da sezonun açılışını yaptım. Dünya Kupası'ndan evime gümüş madalyayla dönmenin mutlu gururunu yaşıyorum. Bu madalya güzel bir sezonun ilk habercisi olsun" dedi. Kariyerinde bir çok başarılara imza atan Ferhat Arıcan, Tokyo 2020'de paralel barda bronz madalya kazanarak Türkiye'ye cimnastik tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını getirdi. Tokyo'da da paralel bar aletinde finalde mücadele eden Ferhat Arıcan, ilk sırada performans sergileyerek 15.633 puan almıştı.