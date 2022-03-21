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Haberler Spor Manisa FK kahroldu

Manisa FK kahroldu

21.3.2022

Manisa FK kahroldu

SPOR Toto 1. Lig'de Manisa FK, evinde lider Ankaragücü'nü uzatmada elinden kaçırdı: 1-1. Maça hızlı başlayan Manisa FK, 8. dakikada Erhan ile gole çok yaklaştı. Bu futbolcunun vuruşunda top üstten auta çıktı. 45'te Hakan Barış çerçeveyi bulamadı. 45+2'de Erdem'in sol çaprazdan sert şutunda top yan ağlarda kaldı. 56'da Manisa FK öne geçti. Erhan'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Hakan Barış topu filelerle buluşturdu: 1-0. 90+2'de Erdem'in köşe vuruşunda Manisa FK ceza alanı içinde oluşan karambolde Ariyibi topu ağlara yolladı: 1-1. Maç bu skorla sona erdi.

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