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Haberler Spor Petkim’in yüzü güldü

Petkim’in yüzü güldü

Kümede kalmaya çalışan ve ligde oynadığı son 6 maçta galibiyet yüzü göremeyen İzmir ekibi, evinde Bahçeşehir Koleji’ni yendi

21.3.2022

Petkim’in yüzü güldü

ING Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji'ni konuk eden Aliağa Petkimspor, rakibini 79-70 yenerek 6 maç sonra galip gelmesini başardı. Kümede kalmaya çalışan İzmir ekibinin yüzü güldü. Maça üç sayılık basketle başlayan konuk Bahçeşehir Koleji farkı açarak ilk çeyreği 10 sayı farkla 24-14 galip bitirdi. İkinci çeyrekte Aliağa Petkimspor toparlansa da Bahçeşehir Koleji soyunma odasına 35-31 önde girdi. Üçüncü periyotta ise Aliağa Petkimspor hem savunmada hem de hüvumda rakibine karşı üstün bir oyun sergileyerek finale 54-44 önde başladı. Son çeyrekte de rakibine geçit vermeyen İzmir temsilcisi salondan 9 sayı farkla 79-70 galibiyetle ayrıldı.

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