Portekiz mesaisi

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off maçında 24 Mart Perşembe deplasmanda Portekiz ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bugün bu ülkeye gidecek. Ay-yıldızlılar, tek maç üzerinden oynanacak maçı kazanması durumunda İtalya- Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle final maçına çıkacak. Ay-yıldızlılar, Portekiz'e yenilmesi halinde ise yine aynı eşleşmenin kaybedeniyle özel maçta karşı karşıya gelecek. Türkiye'de forma giyen milli futbolcular, dün akşamdan itibaren İstanbul'da toplanmaya başlarken, yurt dışında top koşturan oyuncuların büyük bölümü ise Portekiz'deki kampa katılacak.