Balıkesirspor’da hakeme öfke

SPOR Toto 1. Lig'de öne geçtiği maçta Bursaspor'a 2-1 yenilip düşme potasının 22 puan gerisine düşen Balıkesirspor'da umutlar tükeniyor. Bal-Kes, milli aranın ardından sahasında çıkacağı maçta Erzurum BŞB'ye kaybeder, Kocaelispor'da Denizlispor'u mağlup ederse resmen küme düşecek. Teknik direktör Giray Bulak, Bursaspor yenilgisinin ardından hakemlere sitem etti. Bulak, "İyi başladığımız, çok gol pozisyonuna girdiğimiz bir maçı mağlup kapattık. Hep böyle oluyor. Çok pozisyon buluyoruz, rakibe az pozisyon veriyoruz ama bir pozisyon gelip sizi buluyor. Bizim puanımız az olabilir, ligin altında olabiliriz ama herkes bu işten ekmek kazanıyor. Topun üstüne basan oyuncuya faul verilir mi? Gole giden oyuncu durdurulursa gol verilmez mi?" dedi.

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