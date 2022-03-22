Filede çifte final zamanı

VOLEYBOLDA iki temsilcimiz bugün Avrupa'da final maçlarına çıkıyor. Eczacıbaşı Dynavit, tarihindeki ikinci CEV Kupası şampiyonluğu için bugün Allianz MTV Stuttgart'a konuk olacak. SCHARRena Suttgart'ta 21.00'de başlayacak karşılaşmada Eczacıbaşı, gurbetçilerin yoğun desteğine de sahip olacak. CEV Kupası Finali ilk maçında rakibini İstanbul'da 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı Dynavit, maçı kazanması ya da karşılaşmayı 3-2 kaybetmesi halinde CEV Kupası'nın 2021-2022 sezonu şampiyonu olacak.

Halkbank ise Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası finalinde rövanş maçında Fransa'nın Narbonne Volley takımına konuk olacak. Narbonne Arena oynanacak ve TSİ 21.30'da başlayacak müsabakayı Almanya'dan Benedikt Geukes ve İtalya'dan Ilaria Vagni hakem ikilisi yönetecek. Finalin ilk maçında Halkbank, Ankara'da konuk ettiği Fransa temsilcisi Narbonne Volley'i 3-0 yenmişti.