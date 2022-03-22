“Herkesi gururlandıracağız”

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off turu yarı finalinde Portekiz'e karşı sahada Türk halkının gurur duyacağı bir takım olacağını söyledi. Kuntz, "Maça hazırız. İddialı mesajlar veren biri değilim. Ancak şunu söylemek istiyorum, Portekiz karşılaşmasında çok iyi performans ortaya koyacağız. Türk halkının gurur duyacağı, kazanma azmimizi göreceği, coşkuyla destekleyeceği bir performans ortaya koyacağımızı söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Portekiz maçıyla ilgili tüm analizleri yaptıklarını belirten Alman teknik adam, "Rakibin güçlü ve zayıf yönlerine baktık. Sadece kaybettikleri Sırbistan değil, gruptaki diğer maçlarını da analiz ettik. Ronaldo'yu adam adama markajla engellemek bir düşünce ama bizim düşüncemiz daha çok takım savunmasıyla ilgili" dedi. Kuntz, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan ile ilgili de şu ifadeleri kullandı: "Şu anda Süper Lig'de statta izlemediğimiz takım yok. Aday kadroya davet ettiğimiz oyuncuların Portekiz ve sonrasındaki maçta oynamayı hak eden isimler olduğuna karar verdik. Her bir Türk oyuncuyu neden kadroya almadığımızı tek tek açıklayamayız."

A MİLLİLER PORTEKİZ'DE

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde 24 Mart Perşembe günü Portekiz'e konuk olacağı karşılaşma için bu ülkeye gitti. Avrupa'da oynayan oyuncuların da katılımıyla birlikte Kuntz yönetimindeki milli takım, ilk çalışmasını dün saat 20.00'de Sao Miguel Stadyumu'nda basına açık olarak gerçekleştirdi.

"BELİRLİ NOKTALARDA ACELE ETMEYELİM"

KUNTZ, Arda Güler için ise şu ifadeleri kullandı: "Arda'nın durumunu en iyi kendi hocası bilir. Onun da 'Arda'yı koruyalım.' diye açıklaması var. Bırakalım kendi gelişimini sağlasın. Belirli noktalarda acele etmeyelim. Doğal akışı içerisinde gelişmesine müsaade edelim." değerlendirmesinde bulundu.