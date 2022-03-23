Abramovich’in Bodrum sürprizi

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı girdiği savaş nedeniyle İngiltere'de istenmeyen kişi ilan edilen Roman Abramovich, gelen yaptırımların ardından Chelsea'yi satışa çıkarmak zorunda kalmasından sonra gözünü Türkiye'ye çevirdi. Rus milyarderin ultra lüks yatı Solaris ile birlikte şu anda Bodrum'da olduğu iddia edilirken, futboldan kopmak istemeyen Abramovich'in Göztepe'yi almak istediği basına yansımıştı. Ancak son gelen haberlere göre Rus milyarderin hedefinin Bodrumspor'u satın almak olduğu öğrenildi.

ÖZEL SEBEPLER NEDENİYLE

Rus oligarkın 2. Lig Kırmızı Grup'ta 3. sırada yer alan Bodrumspor ilgisinin altında hem özel hem de bürokratik nedenler yatıyor. Abramovich'in Türkiye'ye geldiğinde tatil için tercih ettiği ve uluslararası değer olarak gördüğü Bodrum'u çok sevdiği için kulübü tercih ettiği belirtiliyor. Bodrumspor, A.Ş statüsünde faaliyetlerini sürdürüyor. Hisselerin devriyle kulüp devri, dernek statüsündeki kulüplere oranla yasal olarak mümkün görünüyor.

LİGDEKİ KONUMU

Bodrumspor, şu anda 2. Lig Kırmızı Grup'ta Sakaryaspor ve Hekimoğlu'nun ardından 3. sırada bulunuyor. Yeşil beyazlı takım, oynadığı 30 maçta 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. 57 puan toplayan Bodrumspor, rakip ağlara 47 gol gönderirken 23 gol yedi.

BODRUM BİR DÜNYA MARKASIDIR"

BODRUMSPOR Başkanı Rıza Karakaya, Abramovich ile ilgili çıkan haberlerle ilgili, "Bodrum bir dünya markası. Bodrumspor da Bodrum'un markası. Böyle şeylerin konuşulması normaldir. Şu ana kadar resmi olarak bir girişim ya da görüşme olmadı. Gelişme olursa kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.