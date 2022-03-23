  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Karşıyaka’da Erman Güraçar farkı

Karşıyaka’da Erman Güraçar farkı

Şu ana kadar üç farklı teknik direktörle çalışan KSK, en fazla verimi genç teknik adamdan aldı

23.3.2022

Karşıyaka’da Erman Güraçar farkı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta iddialı başladığı sezonda 3 teknik direktör değiştiren Karşıyaka'da görevi son olarak devralan Erman Güraçar fark yarattı. Yeşil-kırmızılıların bu sezonki üçüncü teknik patronu olan 47 yaşındaki Güraçar, seleflerini sollarken takımını da sezon başından beri ilk kez düze çıkardı. Kaf-Kaf'ın yaz döneminde anlaştığı, kariyerinde daha önce bu ligde 2 şampiyonluğu bulunan Cüneyt Biçer beklentileri karşılayamadı.

Karşıyaka, ilk 6 haftada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle düşme hattına yaklaşınca Biçer dönemi erken bitti. Biçer sonrası takımı Ahmet Taşyürek'e emanet eden Kaf-Kaf, umduğunu yine bulamadı. İzmir temsilcisi Taşyürek yönetiminde 12 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet alırken, sezonun ikinci yarısına yine yeni transferlerle 2'de 0'la başlanması tecrübeli teknik adamın dönemini bitirdi.

NİHAYET DÜZLÜĞE ÇIKTI
Karşıyaka, Güraçar yönetiminde çıktığı 8 maçı 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgiyle geçti. 1.5 yıl sonra da 3'te 3 yaptı.

  • SON DAKİKA