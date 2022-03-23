Karşıyaka’da Erman Güraçar farkı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta iddialı başladığı sezonda 3 teknik direktör değiştiren Karşıyaka'da görevi son olarak devralan Erman Güraçar fark yarattı. Yeşil-kırmızılıların bu sezonki üçüncü teknik patronu olan 47 yaşındaki Güraçar, seleflerini sollarken takımını da sezon başından beri ilk kez düze çıkardı. Kaf-Kaf'ın yaz döneminde anlaştığı, kariyerinde daha önce bu ligde 2 şampiyonluğu bulunan Cüneyt Biçer beklentileri karşılayamadı.

Karşıyaka, ilk 6 haftada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle düşme hattına yaklaşınca Biçer dönemi erken bitti. Biçer sonrası takımı Ahmet Taşyürek'e emanet eden Kaf-Kaf, umduğunu yine bulamadı. İzmir temsilcisi Taşyürek yönetiminde 12 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet alırken, sezonun ikinci yarısına yine yeni transferlerle 2'de 0'la başlanması tecrübeli teknik adamın dönemini bitirdi.

NİHAYET DÜZLÜĞE ÇIKTI

Karşıyaka, Güraçar yönetiminde çıktığı 8 maçı 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgiyle geçti. 1.5 yıl sonra da 3'te 3 yaptı.