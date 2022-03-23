Manisa Futbol’da mecburi değişim

SPOR Toto 1. Lig'de son iki maçta kaybettiği 5 puanla Play-Off umutlarını azaltan Manisa FK'da, milli ara sonrası kadroda mecburi değişim yaşanacak. Boluspor'la deplasmanda çok kritik bir maça çıkacak siyah-beyazlılarda, Ankaragücü maçında sarı kart gören defans oyuncusu Landre ile orta saha oyuncusu Hakan Barış cezalı duruma düştü. Teknik direktör Turgay Altay'ın, bu iki ismin yerine stoperde Bedirhan Altunbaş'a, orta sahada da Andre Sousa'ya şans vermesi bekleniyor. Sakatlığı geçen Orgill'in de bekleneni veremeyen Ozegovic'in yerine ilk 11'de başlaması bekleniyor.

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