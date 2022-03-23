Sevinç ve hüzün

Bölgesel Amatör Lig 9. Bölge 2. Grup'ta şampiyonluk yarışında büyük heyecan yaşanıyor. Ligde son 3 haftaya girilirken, hafta sonu İzmirspor ile Çiğli Belediyespor arasında oynanan ve 1-1 biten karşılaşmada lider Çiğli Belediyespor istediği sonucu aldı. Çiğli temsilcisi 37 puanla ilk sırada yer alırken, İzmirspor ise rakibiyle arasındaki 6 puanlık farkı kapatamayarak 31 puanla 3. sırada kaldı. Bir tarafta sevinç bir tarafta üzüntü yaşanırken, 2 puan kaybeden İzmirspor'un şampiyonluk umutları da tükenmeye başladı. Lider Çiğli, bu haftayı maç yapmadan geçirecek. Ardından evinde M.Sanayispor'u ağırlarken son haftada Bölmespor'a konuk olacak. Çiğli Belediyespor kalan maçlarını kazanması halinde grupta şampiyonluğunu ilan edecek ve Play-Off final grubuna adını yazdıracak.

3 MAÇTAN İKİSİ DIŞARIDA

İzmir'in köklü kulübü İzmirspor ise son 3 maçta Manisa Sanayispor (D), Bölmespor ve Salihli Belediyespor'la (D) oynayacak.

14 MAÇTA 1 YENİLGİ ALDI

LİGE iyi başlayan Çiğli Belediyespor, teknik direktör İmam Aydemir ile şaha kalktı. İzmir temsilcisi oynadığı 14 karşılaşmada 12 galibiyet, 1 yenilgi, 1 beraberlik elde etti. Kırmızısiyahlılar tek yenilgisini ligin ilk yarısında Aliağa FK'dan aldı. Evindeki maçlarda rakiplerine gol olup yağan Çiğli, Torbalıspor ve Sivaslı Belediyespor'u aynı skorla 5-1, Manisaspor'u ise 5-0 yendi. Teknik direktör İmam Aydemir, sezonu şampiyonlukla tamamlayacaklarını belirtti.

■ BERKE ÖZBAY