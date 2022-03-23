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Haberler Spor Tire 2021 FK gol oldu yağdı

Tire 2021 FK gol oldu yağdı

23.3.2022

Tire 2021 FK gol oldu yağdı
BAL 9. Bölge 1. Grup'ta mücadele eden Tire 2021 FK, Viven Bornova FK'yı topa tuttu: 7-0. Grup birinciliği iddiasını mucizelere bırakan sarıkırmızılılar, golü18. dakikada Adem Parlak'ın düzgün vuruşuyla buldu: 1-0. 45+2'de Adem Parlak fileleri bir kez daha sarstı, ilk yarı Tire 2021 FK'nın 2-0'lık üstünlüğü ile kapandı. İkinci yarıda gol perdesini 48'de Ümit Koz açtı: 3-0. Gol mesaisine devam eden tecrübeli golcü Adem Parlak 52'de skoru 4-0'a taşıdı. 55'te Murat Can şık bir gole imza attı: 5-0. İyice dağılan Viven Bornova 66 ve 78'de Ümit'in gollerine engel olamayınca sahadan farklı mağlup ayrıldı: 7-0. ■ NADİR UYSAL
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