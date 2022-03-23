Tire 2021 FK gol oldu yağdı

BAL 9. Bölge 1. Grup'ta mücadele eden Tire 2021 FK, Viven Bornova FK'yı topa tuttu: 7-0. Grup birinciliği iddiasını mucizelere bırakan sarıkırmızılılar, golü18. dakikada Adem Parlak'ın düzgün vuruşuyla buldu: 1-0. 45+2'de Adem Parlak fileleri bir kez daha sarstı, ilk yarı Tire 2021 FK'nın 2-0'lık üstünlüğü ile kapandı. İkinci yarıda gol perdesini 48'de Ümit Koz açtı: 3-0. Gol mesaisine devam eden tecrübeli golcü Adem Parlak 52'de skoru 4-0'a taşıdı. 55'te Murat Can şık bir gole imza attı: 5-0. İyice dağılan Viven Bornova 66 ve 78'de Ümit'in gollerine engel olamayınca sahadan farklı mağlup ayrıldı: 7-0. ■ NADİR UYSAL

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