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Haberler Spor A Milliler Portekiz'e yenildi

A Milliler Portekiz'e yenildi

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz'e 3-1 mağlup olan Türkiye, Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti.

AA

25.03.2022, 00:48

A Milliler Portekiz’e yenildi
A Milli Takım, Portekiz karşısında Dünya Kupası adına kritik bir sınava çıktı. Play-off turunda Portekiz ile eşleşen milliler, Dragao Stadı'nda sahadan 3-1 mağlubiyetle ayrıldı.

Maçın başında rakibine oranla daha düşük bir performans gösteren milliler, ilk yarıyı 2-0 geride kapattı.

İkinci yarıda Stefan Kuntz'un oyuncu değişiklikleriyle oyuna ortak olan Türkiye, Cengiz Ünder'in asisti, Burak Yılmaz'ın golüyle farkı 1'e indirdi.

Maçın son 10 dakikasına girilmişken, oyuna sonradan giren Enes Ünal, ceza sahasında yerde kaldı. VAR'da incelenen pozisyonun ardından hakem penaltı noktasını gösterdi.

Penaltı atışında topun başına geçen Burak Yılmaz, üstten auta vurarak büyük beraberlik fırsatını kaçırdı. Kaçan penaltının ardından moral olarak oldukça aşağı çekilen milli takım, 90+4'de Matheus Nunes'in golüne engel olamadı.

Bu sonuçla milliler, Dünya Kupası'na gitme yolunda eline geçen büyük fırsatı teperek umutlarını yitirdi. Portekiz'in rakibi ise İtalya'yı eleyen Kuzey Makedonya oldu.

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