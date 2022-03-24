Cornelius’a PSV talip

SÜPER Lig'de rakip fileleri 12 kez havalandıran ve lider Trabzonspor'un en golcü ismi konumunda olan Cornelius için Avrupa kulüpleri şimdiden devreye girmeye başladı. Hollanda basınına göre PSV, Danimarkalı forvetle yakından ilgileniyor ve sezon sonunda teklif yapmaya hazırlanıyor. Fırtına'nın sezon başında 5 milyon Euro'ya renklerine bağladığı Cornelius'un sözleşmesinde 20 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi var. Öte yandan bordo-mavili ekibin bu sezon yakaladığı başarıda büyük pay sahibi olan Nwakaeme ve Denswil'in sözleşmeleri sezon sonunda bitecek. Yönetim, performansından memnun olduğu oyuncaların sözleşmelerini uzatmak için görüşmelere başlarken, iki yıldız isminde kalmak istediği için imzaların yakın zamanda atılması bekleniyor.

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