Gurur tablosu

Eczacıbaşı Dynavit, önceki gün CEV Kupası finali ikinci maçında deplasmanda Almanya'nın Allianz MTV Stuttgart takımını 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Rakibini ilk maçta da aynı skorla geçen temsilcimiz, 2018'in ardından bu önemli kupayı ikinci kez müzesine götürmeyi başardı. Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan voleybolcular, tüm Türkiye'den tebrik mesajları aldı. İstanbul temsilcisi, bu kupayla birlikte müzesindeki kupa sayısını da 80'e çıkarmış oldu.

Avrupa'da tarihi başarılara imza atan turuncu-beyazlılar, 2 FIVB Dünya Şampiyonluğu, 1 CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, 2 CEV Kupası Şampiyonluğu ve 1 Avrupa Kupa Galipleri Şampiyonluğu olmaz üzere 6 kupa kazandı. CEV Kupası'nın ardından lige dönecek olan Eczacıbaşı, kalan maçlarını da alarak 81. kupasını kazanmak istiyor.

"SONUNA KADAR HAK ETTİK"

ECZACIBAŞI Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, "Çok büyük mutluluk duygularımı alabilirsiniz. Şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyorum. Çok güzel oynadık. Bu çıtayı gittikçe daha fazla yükselteceğiz. Ondan emin olabilirsiniz" diye konuştu.

KAZANDIĞI KUPALAR

28 Türkiye şampiyonluğu - 2 FIVB Dünya şampiyonluğu - 1 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu - 2 CEV Kupası şampiyonluğu - 1 Avrupa Kupa Galipleri Kupası şampiyonluğu - 5 Türkiye Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu - 9 Türkiye Kupası şampiyonluğu - 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu - 6 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Kupası şampiyonluğu - 23 Altyapı Türkiye şampiyonluğu