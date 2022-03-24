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Haberler Spor Manisa FK’da Tabekou kayıp

Manisa FK’da Tabekou kayıp

24.3.2022

Manisa FK’da Tabekou kayıp
Spor Toto 1. Lig'de milli araya tatsız giren Manisa Futbol Kulübü'nde, Kamerunlu hücum oyuncusu Serge Tabekou bir türlü beklenen performansı sergileyemiyor. Sezon başında Belçika ekibi Royal Excel Mouscron takımından büyük umutlarla transfer edilen 26 yaşındaki hücum oyuncusu, Bursaspor ve Tuzlaspor maçlarındaki gollerinin ardından sustu. Ankaragücü maçında yedek kulübesine çekilen Tabekou, bu sezon 22 lig maçının 11'inde ilk 11'de sahaya çıkabildi. 2 gol, 1 asistlik performansıyla teknik direktör Turgay Altay'ın bir türlü gözüne giremeyen Kamerunlu forvetin sezon sonunda ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Tabekou, ligde 968 dakikadır gol sevinci yaşamıyor. ■ BERKE ÖZBAY
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