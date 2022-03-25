Horoz’dan U dönüşü

ALTAŞ Denizlispor'da, A takımdan çok altyapıda yaşanan gelişmeler gündem oluyor. Altyapı genel koordinatörü Ali Yalçın'ın görevden alınması sonrasında, ayladır maaş almadan çalışan akademi ve gelişim liglerindeki 14 antrenörün 'Çalışmayacağız' diyerek ayrılmalarının ardından, ilginç gelişmeler yaşanıyor. Ayrılan antrenörlerin Ali Yalçın önderliğinde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'la görüşme yaptıkları ortaya çıktı.Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın araya girmesiyle, Denizlispor Başkanı Mehmet Uz'un genel koordinatör Ali Yalçın haricinde diğer ayrılan 14 antrenöre görevlerine dönmeleri çağrısı yaptığı öğrenildi. Yeşil-siyahlı yönetim Ali Yalçın'dan boşalan genel koordinatörlük görevine ise Namık Kemal Sarıyer'i getirdi. ■ SEBAHATTİN ALP

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