Manisa FK’nın kalesi düştü

SPOR Toto 1. Lig'de Play-Off hattının 7 puan gerisinde kalan Manisa FK, kalesini gole kapatamıyor. 28 maçta 34 gol yiyen siyah-beyazlılar, bu maçların sadece 7'sinde gol yemedi. Manisa FK, gol yemediği 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı, 17 puan kazandı. Manisa temsilcisi gol yediği 21 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik, 11 mağlubiyet elde etti, 43 puan kaybetti. 27 yaşındaki Muhammed Birkan Tetik, 1'i kupa ve 23'ü lig maçında sahaya çıktı, Muhammed Birkan, ligde kalesini 7 kez gole kapattı, 24 gole engel olamadı. Devre arası takımdan ayrılan 31 yaşındaki Metin Uçar, ligde 4 maçta görev yaptı, kalesinde 9 gol gördü. 30 yaşındaki Ömer Kahveci, Muhammed Birkan cezalı olduğu için 1 maçta kaleyi korudu. Siyah-beyazlı ekip, o karşılaşmada Gençlerbirliği'ni 3-1 yendi. ■ ÜMİT YÖNEY

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