Mekik beraberliğe abone

3. Lig 2. Grup'ta düşme hattı girdabından çıkmaya çalışan Kızılcabölükspor, ilginç bir istatistiğe imza atarak, adeta beraberliğe abone oldu. Oynadığı 28 lig maçında 28 puan toplayan Mekik, 13 kez berabere kalırken, 5 galibiyet, 10 mağlubiyet aldı. Grubundaki Bayrampaşa 12 beraberlikle Mekik'i takip etti.

İKİ RAKİBİYLE YENİŞEMEDİ

Sarı-kırmızılılar, 8 maçla en çok evinde berabere kalan ekip olurken, dış sahada da 5 kez rakipleriyle yenişemedi. Evinde 20, dışarda 8 puan toplayan Mekik, sezon başından bu yana alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor. Kızılcabölükspor'un bu sezon oynadığı 2 maçta da berabere kaldığı takımlar Bayrampaşa (1-1, 2-2) ve Darıca Gençlerbirliği (2-2, 1-1) oldu. Mekik evinde Altındağ Belediyespor, Yeşilyurt Belediyespor ve Şile Yıldızspor ile 1-1, Çarşambaspor, Siirt İl Özel İdare, 52 Orduspor ile golsüz berabere kaldı. Gurbette golsüz beraberliği bulunmayan sarı-kırmızılılar, 68 Aksaray Belediye ile 2-2, Iğdır FK ve Beyoğlu Yeniçarşı ile 1-1 berabere kaldı. 3. Lig'de 9. sezonunu geçiren Kızılcabölükspor, bu sezon 13 kez sahayı 1 puanla terk ederken, bu karşılaşmalarda galip gelemediği için 180 bin liralık gelirden de oldu. ■ SEBAHATTİN ALP