Mucizenin adı: Kerem

Türk futbolu ve Galatasaray'ın yükselen yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da manşetleri süslemeye devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi maçlarında attığı goller ve asistleriyle Avrupa'nın dev kulüplerini peşinden koşturan Kerem Aktürkoğlu, bu kez Fransa'nın en ünlü spor sitelerinden L'Equipe'de manşet oldu. Haberde Kerem Aktürkoğlu'nun kariyerinden önemli detaylara yer verilirken 1999 yılında İzmit'te meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde enkazdan kurtulup Türk futbolunun umudu olduğu detayına yer verildi.

DEPREMDEN KURTULMUŞ

Haberde şu ifadelere yer verildi:İzmit yıkıldı. Ağustos 1999'da Türkiye'de 7.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Belediye başkanı molozların arasında, özellikle de dokuz aylık torununun hayatını kurtarmakla meşguldu. Kerem'i sağ salim kurtarmayı başarır, bu tüm Aktürkoğlu ailesini sevindirir. Ve Galatasaray, "Harry Potter" lakabına saygıyla, sihirli bir değnek vasıtasıyla kahramanlıklarına imza atan bu mucizevi sol kanat oyuncusuna aşık oldu."