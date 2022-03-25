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Haberler Spor Spor Yasası TBMM’de

Spor Yasası TBMM’de

25.3.2022

Spor Yasası TBMM’de
Türkiye'de günlerdir konuşulan Spor Yasası için ilk adımlar atıldı. Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi dün TBMM Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, teklif ile ilgili "Kulüpleri borç yükünden kurtarmak ve uluslararası başarıları yakalamaya adım atmak, spor kulüplerinin daha şeffaf bir bütçeyle yönetilebilir olması için çalışmalarımızı hızlandırdık" ifadelerini kullandı. Yalnızca futbol değil, bütün spor branşlarını kapsayan ve 60 maddeden oluşan yeni spor yasasında spor kulüpleri dernek statüsünden çıkarak A.Ş. olabilecekler.
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