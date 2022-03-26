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Haberler Spor 3. Lig’de heyecan

3. Lig’de heyecan

26.3.2022

3. Lig’de heyecan

TFF 3. Lig 2. Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren ve son 5 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Kızılcabölükspor, evinde Beyoğlu Yeni Çarşı ile mücadele edecek. Kızılcabölük Semt Sahası'ndaki karşılaşmada hakem Engin Atmaca düdük çalacak. Denizli temsilcisi rakibini yenerek nefes almak istiyor. Grupta oynadığı son karşılaşmada evinde 68 Aksaray Belediyespor'a 2-1 yenilen Kuşadasıspor, deplasmanda Ank ara temsilcisi Hacettepe ile kapışacak. Yenimahalle Hasan Doğan Stadı'ndaki kritik maçta hakem Aytaç Geçgel görev yapacak. İki karşılaşma da saat 14.00'te başlayacak.

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