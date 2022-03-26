Ateşi yaktı

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezon başından beri dibe demir atan Aliağa Petkim, Bahçeşehir Koleji'nden sonra en yakın rakibi Afyon Belediyespor'u da 109-87 yenip bu sezon ilk kez 2'de 2 yaparken kurtuluş ateşini yaktı. Ligde 24 maçta 5 galibiyete ulaşarak 4 galibiyette kalan rakibini sollayan Petkim, bitime 6 maç kala kurtuluş yarışında Büyükçekmece'yi 1 maç fazlasıyla yakaladı. Aliağa ekibine galibiyeti getiren isim maç günü 29. doğum gününü kutlayan guard Browne oldu. Browne 35 sayı, 9 asist, 5 ribaundluk müthiş performans sergiledi.

GÖREN: SON SIRADAN ÇIKTIK

Aliağa Petkimspor'un başantrenörü Burak Gören, tek düşüncelerinin ligde kalmak olduğunu belirtti. Gören, "Ligin sonuna demir atmış, çok uzun zamandır, aylardır hareket edemeyen bir takım görüntüsündeydik. Ligde ilk kez üst üste 2 maç kazandık ve çok uzun zaman sonra, 4.5 ay aradan sonra, son sıradan kurtulduk. Önümüzde çok zorlu bir süreç ve 6 maç daha var. Aliağa, çok güzel bir basketbol şehri. Petkim çok güzel bir basketbol kulübü. Bizim oyuncularla yapmamız gereken tek şey, bu basketbol şehrini, bu kulübü, ligde tutabilmek" şeklinde konuştu.