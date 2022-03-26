  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Bergama Belediye rövanşı vermeyecek

Bergama Belediye rövanşı vermeyecek

26.3.2022

Bergama Belediye rövanşı vermeyecek

TFF 3. Lig 1. Grup'ta alt sıralarla olan bağını tamamen kopartmak isteyen Bergama Belediyespor, Osmaniyespor'u bir kez daha gözüne kestirdi. Yarın deplasmanda karşılaşacağı rakibini ilk yarıda evinde 3-0 yenen Bergama'da teknik direktör Soner Keleş, rövanşı da vermeyeceklerini söyledi. Genç teknik adam Soner Keleş, "Osmaniyespor, grupta bizim bir alt basamağımızda bulunuyor. Karşılaşmayı kazanarak aradaki puan farkını da açmak istiyoruz. Ligde telafisi olmayan haftalara girdik. Deplasmanda iyi futbol oynayıp Bergama'ya galibiyetle döneceğiz. Evimizde oynadığımız ve 2-2 berabere kaldığımız Hopaspor maçında kaybettiğimiz 2 puanı da telafi edeceğiz" dedi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA