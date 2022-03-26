Bergama Belediye rövanşı vermeyecek

TFF 3. Lig 1. Grup'ta alt sıralarla olan bağını tamamen kopartmak isteyen Bergama Belediyespor, Osmaniyespor'u bir kez daha gözüne kestirdi. Yarın deplasmanda karşılaşacağı rakibini ilk yarıda evinde 3-0 yenen Bergama'da teknik direktör Soner Keleş, rövanşı da vermeyeceklerini söyledi. Genç teknik adam Soner Keleş, "Osmaniyespor, grupta bizim bir alt basamağımızda bulunuyor. Karşılaşmayı kazanarak aradaki puan farkını da açmak istiyoruz. Ligde telafisi olmayan haftalara girdik. Deplasmanda iyi futbol oynayıp Bergama'ya galibiyetle döneceğiz. Evimizde oynadığımız ve 2-2 berabere kaldığımız Hopaspor maçında kaybettiğimiz 2 puanı da telafi edeceğiz" dedi.