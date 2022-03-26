Bölgesel Amatör’de heyecan doruga çıktı

BÖLGESEL Amatör Lig 9. Bölge 2. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi devam ediyor. Üç İzmir ekibi hedefe ulaşmak isterken, 37 puanla lider olan Çiğli Belediyespor, yarın oynanacak 16. haftayı maç yapmadan geçirecek. İkinci sırada 36 puanla yer alan Aliağa Futbol Kulübü, deplasmanda Torbalıspor'la kapışacak. Eğer Aliağa rakibini yener ya da berabere kalırsa liderlik koltuğuna oturacak. Son maçta Çiğli Belediyespor ile berabere kalarak yarışta yara alan İzmirspor ise dışarıda Manisa ekibi Manisa Sanayispor'un konuğu olacak. Teknik direktör Levent Eriş, şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacaklarını söyledi.