Burak Yılmaz bıraktı

Ay-yıldızlı ekibin Dünya Kupası'na gitme şansını kaçırdığı maçın ardından takım kaptanı Burak Yılmaz, milli takım kariyerine nokta koyduğunu açıkladı. Porto'da oynanan maçta skoru 2-1'e getiren golü atmasına rağmen, kaçırdığı penaltıyla umutları söndüren Yılmaz, "Arkadaşlarım, hocamız bana çok destek oldular. Çok üzüldüğüm için onlar da sarıldı. 'Bizi buraya kadar sen getirdin', dediler, 'Sen bu takımın kaptanısın, ezilmedik' dediler" açıklamasını yaptı.

GENÇLER HAZIR, BAYRAK DEĞİŞİMİ GEREK

"Milli takım kariyerime son noktayı koyuyorum" diyen Yılmaz, "Bir bayrak değişimi gerekiyor. Enes, Umut, Serdar Dursun, Halil, Cenk, Kenan Karaman... Biz bu işi nasıl devraldıysak, ben de onlara bu formayı bırakıp dışarıdan destek vermek istiyorum. Herkesten tekrar özür diliyorum. Bu formayı şeref ve namusla taşıdığımı da düşünüyorum" dedi.



SALİH ÖZCAN'IN TERCİHİ A MİLLİ TAKIM OLDU

KÖLN'DE forma giyen 24 yaşındaki Salih Özcan milli takım tercihini A Milli Takım'dan yana kullandı. TFF'den yapılan açıklamada "Türkiye Futbol Federasyonu olarak, Salih Özcan'a 'hoş geldin' diyor ve Ay-Yıldızlı formayla nice başarılar kazanacağı bir milli takım kariyeri diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. Ayrıca genç futbolcu, A Milli Takım'ın Konya'da İtalya ile oynayacağı maçın kadrosuna da dahil edildi.





DÜNYA BASINI YAZDI

TÜRKİYE, Portekiz'e yenilerek Katar'a gitme şansını kaçırırken kritik karşılaşmayı ve Burak Yılmaz'ın vedasını dünya basını manşetlerine taşıdı. İtalya'da Tuttosport, "Ronaldo'lu Portekiz, Türkiye'yi yendi. Burak Yılmaz'dan büyük hata" yorumunu yaparken, Portekiz'de Record gazetesi "Burak Milli Takım'ı bıraktığını açıkladı: Penaltıyla alakası yok" ifadelerini kullandı. Almanya'da Sport1, "Ronaldo, Kuntz'un Dünya Kupası hayalini yıktı" ve N-TV "İtalya'dan tarihi fiyasko, Türkiye de Katar'daki turnuvayı kaçırdı" diye yazdı.