Efeler Ligi’nde Altekma Galatasaray’ın misafiri

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde geçen hafta evinde Spor Toto'ya 3-0 mağlup olan Altekma, bugün deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaşacak. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak 25. hafta mücadelesi saat 16.00'da başlayacak. Ligde 28 puanla 8. sırada yer alan İzmir temsilcisi, 43 puanı bulunan 6. basamaktaki rakibini ilk yarıda evinde 3-0 mağlup etmişti. Altekma yine kazanarak ilk 8'deki yerini korumayı hedefliyor. Antrenör Levent Matmeriçli, güçlü rakipleri karşısında galibiyeti kovalayacaklarını belirtti. Antrenör Levent Matmeriçli, "İyi mücadele ederek karşılaşmayı kazanacağız" dedi.