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Haberler Spor Egelilere sert rakip

Egelilere sert rakip

26.3.2022

Egelilere sert rakip

TFF 2. Lig'de bugün Ege ekipleri kritik karşılaşmalara çıkacak. Beyaz Grup'ta Akhisarspor, Ankara Demirspor'u konuk edecek. Uşakspor evinde Kırşehir Belediyespor önünde çıkış arayacak. Nazilli Belediyespor deplasmanda lider Pendikspor'la karşı karşıya gelecek. Kırmızı Grup'ta Somaspor, evinde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Sarıyer'le karşı karşıya gelecek. Düşme potasından kurtulamayan Turgutluspor deplasmanda Adıyaman FK ile karşılaşacak. Bodrumspor ise sahasında Etimesgut Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Tüm müsabakalar saat 14.00'te başlayacak.

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