Futbolcu Eren Bulut yürümeye basladı

AMASYA'DA lokomotifin çarpması sonucu yaralanan ve Samsun'daki hastanede ameliyat edilerek sağ ayağı kesilen 15 yaşındaki futbolcu Eren Bulut, protez bacakla yürümeye başladı. Amasya İl Özel İdare Spor Kulübü oyuncusu Bulut, Ankara'da özel bir ortopedi merkezinde takılan protez bacakla yeni bir hayata adım attı. Merkezde yürüme egzersizleri yapan Eren Bulut, çok mutlu olduğunu ve umutlarını hiç kaybetmediğini ifade ederek "Bu süreçte bana destek olan herkese teşekkür ederim, protez bacağıma alıştım ve tekrar yürüyebiliyorum. Ampute Milli Takımı'na girebilmek için gece gündüz çalışacağım, futbolu bırakmayacağım" diye konuştu.