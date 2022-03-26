Makedonya mucizesi

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Final karşılaşmasında Kuzey Makedonya, deplasmanda İtalya'yı 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. İlk yarısı golsüz sona eren maçı, 90+2'de Trajkovski'nin golüyle 1-0 kazanan Kuzey Makedonya mucizeye imza attı. İtalya, rakibi karşısında aldığı şok yenilgi sonrası büyük hüsran yaşarken, Kuzey Makedonya'nın bu zaferi Avrupa'da büyük yankı buldu. Adını finale yazdıran Kuzey Makedonya, Dünya Kupası bileti için Türkiye'yi eleyen Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, sosyal medyadan Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'yu etiketleyerek yaptığı paylaşımda, "Cristiano hazırlan, sırada sen varsın." ifadesini kullandı.