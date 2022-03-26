  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Makedonya mucizesi

Makedonya mucizesi

26.3.2022

Makedonya mucizesi

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Final karşılaşmasında Kuzey Makedonya, deplasmanda İtalya'yı 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. İlk yarısı golsüz sona eren maçı, 90+2'de Trajkovski'nin golüyle 1-0 kazanan Kuzey Makedonya mucizeye imza attı. İtalya, rakibi karşısında aldığı şok yenilgi sonrası büyük hüsran yaşarken, Kuzey Makedonya'nın bu zaferi Avrupa'da büyük yankı buldu. Adını finale yazdıran Kuzey Makedonya, Dünya Kupası bileti için Türkiye'yi eleyen Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, sosyal medyadan Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'yu etiketleyerek yaptığı paylaşımda, "Cristiano hazırlan, sırada sen varsın." ifadesini kullandı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA