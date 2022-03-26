Türkiye’den buruk veda

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off turu yarı finalinde Portekiz'e 3-1 mağlup olarak finallere katılma şansını kaybeden Türkiye, 22'ncisi Katar'da düzenlenecek organizasyonun bir kez daha uzağında kaldı. A Milli Futbol Takımı, 99 yıllık tarihinde Dünya Kupası finallerine sadece 2 kez katılabilirken 20 kez de bu dev organizasyonun dışında kaldı.

2002'DE TARİHİ BAŞARI GELMİŞTİ

Türkiye, 1954 yılında elemelerde İspanya'ya 4-1 yenilirken, ikinci maçı 1-0 kazandı ve tarafsız sahada yapılan üçüncü müsabaka da 2-2 bitince kura ile ilk kez katıldığı Dünya Kupası'na 48 yıl sonra 2002 yılında ikinci kez katılma hakkı kazandı. Milliler, Güney Kore'de düzenlenen Dünya Kupası'nda üçüncü olarak tarihi bir başarı kazanmıştı. Türkiye, son olarak 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edemedi ve finallere 5'i üst üste olmak üzere 20. kez katılamamanın üzüntüsünü yaşadı.