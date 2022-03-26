Zafer günü olsun

İzmir'in iki takımı Bucaspor 1928 ve Karşıyaka bugün kritik maçlara çıkacak. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play- Off hesapları yapan Buca, evinde düşme hattındaki Pazarspor'la karşı karşıya gelecek. Cemil Şeboy Stadı'nda hakem Fevzi Erdem Akbaş'ın yöneteceği müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Bucaspor 1928'de kart cezalısı Saruhan forma giyemeyecek. Maçın bilet fiyatları VIP tribün 20, kapalı tribün 10, maraton tribünü 5 TL olarak belirlendi. Teknik Direktör Cihan Erdil, taraftarın desteği ile sahadan 3 puanla ayrılacaklarını söyledi. Erdil, "Play-Off hattındaki yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz. Pazarspor maçında kayıp yaşamak istemiyoruz" dedi.

KARŞIYAKA 4'TE 4 PEŞİNDE

TFF 3. Lig 3. Grup'ta art arda 3 galibiyetle alt sıralardan uzaklaşıp Play-Off yarışında umutlanan Karşıyaka, Çankaya Futbol Kulübü'nü 1.5 yıl sonra ilk kez 4'te 4 yapma hedefiyle ağırlayacak. Bornova Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Maçta biletler maraton 10, numaralı 30, VIP 50 TL'den satılacak. Karşıyaka Belediyesi takıma tribün desteğini artırmak için 2500 adet maraton tribün bileti aldı. Biletler Karşıyaka ve çevresindeki okullara dağıtıldı. Yeşil-kırmızılı ekip bu mücadele öncesi grupta 36 puanla 10. sırada yer alıyor. Çankaya da aynı puanla yeşilkırmızılıları takip ediyor.